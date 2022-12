Neben den sogenannten "Die-Ins", bei denen sich die Aktivistinnen und Aktivisten in der Öffentlichkeit tot stellen, um auf die Zerstörung der menschlichen Lebenswelt hinzuweisen, blockierte die Gruppe immer wieder Straßen und ist damit schon seit 2019 bundesweit in den Medien präsent. Die Blockaden wurden zum Markenzeichen der XR-Bewegung. Es gehe darum, den Alltag zu stören und die Leute zu zwingen, das Thema nicht zu ignorieren, fasst Marco zusammen. Für größere Aktionen in Berlin finden sich im ersten Jahr bereits 60 Leute aus Halle, die in die Hauptstadt fahren und dort an mehrtägigen Protesten teilnehmen: "Für eine Stadt dieser Größe waren wir gut dabei", erinnert er sich.

Wer ist Extinction Rebellion? Extinction Rebellion gründet sich 2018 in England. Auf Bundesebene ist die Gruppe seit Anfang 2019 aktiv und mit ihren Aktionen immer wieder in den Medien präsent. Mit Blockaden und künstlerischen Aktionen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise richten. Eindrücklichkeit und Unbequemlichkeit sind dabei zentrale Motive bei der Gestaltung von Protestaktionen. Kernforderungen sind die Akzeptanz der Klimakrise durch die Regierungen, sofortiges Handeln durch die Regierung und die Einberufung einer Bürgerversammlung als Instanz für die Klimapolitik. Einer der Gründer fällt 2019 durch antisemitische Äußerungen und Holocaust-Leugnung auf und zieht sich aus der Bewegung zurück.

Was braucht Aktivismus, um zu funktionieren?

Bis Ende 2020 ist die Ortsgruppe in Halle immer wieder mit Aktionen im öffentlichen Raum präsent. Dann wird es immer stiller. Einer der Gründe: die Pandemie und damit die Schwierigkeit, größere Versammlungen zu organisieren. Mit künstlerischen Aktionen engagieren sich die Aktivistinnen und Aktivisten coronakonform. Im Wahlkampfjahr 2021 ist es aber erst mal aus mit XR-Halle. Man wolle die Leute mit den Aktionen nicht abschrecken, sodass sie bei der Bundestagswahl die Parteien wählen, die gegen die Klimaziele sind, erzählt Marco. Er erinnert sich an Diskussionen in der Gruppe, die sich darum drehten, ob der Ansatz noch der richtige sei: "Wir hatten die Befürchtung, dass unsere Aktionen besonders bei der Wahl negative Effekte haben könnten."

Aktionsformen ändern sich. Extinction Rebellion hat den Nährboden für andere Bewegungen bereitet. Laurin, Klima-Aktivist

Aktivismus muss man sich leisten können

Marco war von Anfang an bei der "Rebellion" dabei. Der 48-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren in Halle für das Klima. Bildrechte: Mathis Schneider Das unangemeldete Blockieren von Straßen, Gebäuden oder öffentlichen Räumen zählt als ziviler Ungehorsam. Hier erfordere es das Privileg, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen, ohne Angst vor Gewalt oder Diskriminierung. Auch das Zahlen von hohen Bußgeldern oder Strafen sei ein Aspekt, der bei Extinction Rebellion mitbedacht werden muss, berichtet Marco. Das sei nicht für jeden möglich. In Deutschland fehle da vielleicht die Radikalität für persönliche oder langfristige Folgen.



In England funktioniere XR aber weiterhin. Die Voraussetzung dafür sei der Wachstum der Organisation. "In Halle ist dabei der Wegzug schon immer ein Problem", merkt Marco an, "auf der anderen Seite gibt es auch immer Zuzug und dadurch neue Impulse". In der Ortsgruppe engagierten sich unter anderem Lehrer, Erzieher, Wissenschaftler oder Studierende, die Altersspanne war groß.

Die Organisation im Hintergrund

Zeitweise war Laurin parallel bei XR und Fridays For Future aktiv. Aktuell fokussiert er seinen

Aktivismus auf FFF in Halle Bildrechte: Mathis Schneider 2021 verlassen einige zentrale Personen die Gruppe und orientieren sich in Richtung anderer Bewegungen. Auch Laurin, 24, war bei Extinction Rebellion in Halle aktiv, engagiert sich mittlerweile aber nur noch bei Fridays For Future (FFF). Seiner Ansicht nach gehe es viel um Organisation und die Arbeit im Hintergrund. Alles, was neben der Planung von öffentlichkeitswirksamen Protesten anfällt: von E-Mails lesen bis zur Aktualisierung des Verteilers. Als die Menschen anderswo aktiv wurden, fehlten bei XR Halle die Ressourcen, den Aktivismus in der Form weiterzuführen. Darüber hinaus sei in einer solchen Gruppe das Verantwortungsbewusstsein und die Transparenz wichtig, wer sich wo und in welchem Maß einbringt, meint Laurin: "Man braucht Personen, die bestimmte Rollen übernehmen, aber muss sich gegenseitig auch emotional auffangen."

Gemeinsame Visionen halten eine Bewegung am Leben