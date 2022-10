Auch ältere Leute können Einfluss nehmen, sagt die Forscherin Maja Göpel. Bildrechte: Martin Dietrich / MDR

Und doch gibt es zum Beispiel die "Omas for Future" als Gruppen auf Demonstrationen. Es gibt auch friedliche Demonstration, ohne sich festzukleben. Man kann tatsächlich Briefe schreiben an die lokalen Repräsentanten oder eine eigene Radiosendung oder irgendetwas anderes machen. Um damit klarmachen: Das stimmt überhaupt nicht. Nur weil wir nicht die jüngste Generation sind, ist uns die lange Sicht doch nicht egal.



Und deswegen ist der letzte Punkt Flagge zu zeigen, das tatsächlich auch an die Politik heranzutragen, weil – das merke ich immer wieder – bei den Umfragewerten immer wieder gesagt wird: Wir müssen unser Wahlprogramm an denen ausrichten, die die meisten Stimmen in der Bevölkerung haben und auch am meisten zur Wahl gehen. Deshalb ist die Altersgruppe, die in Richtung Berentung geht, wahnsinnig wichtig, vielleicht sogar am wichtigsten in diesen beiden Bereichen. Sie kann diesen Zahn ziehen, dass es ihnen egal wäre. Ob man Enkelin oder Enkel hat oder nicht, ist da völlig unbenommen.