"Ich hab gedacht, ich bin ihm was schuldig. Es hat sehr lang gedauert, bis es klick gemacht hat und ich verstanden habe – egal, was er für mich getan hat, es rechtfertigt nicht, dass er mich angefasst hat." Hannah* spricht von ihrem Onkel. Als sie etwa neun Jahre alt war, hat er sie sexuell missbraucht. Angezeigt hat sie ihn erst 19 Jahre später. Weil er eine wichtige Figur in ihrem Leben war, weil sie damals, als Kind, nicht verstand, was da mit ihr passiert ist, und weil man in ihrer Familie über solche Dinge nicht sprach.