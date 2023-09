Um die 27-Jährige Raab stehen an diesem Tag Ende in der Magdeburger Innenstadt zahlreiche weitere Aktivisten. Einige von ihnen halten Bildschirme vor sich, auf denen brutale Szene aus der Massentierhaltung laufen. Die Veranstaltung hat die Tierrechtsorganisation "Anonymus for the Voiceless" organisiert, die es in ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern gibt.

Dawid Czech würde vom Tisch aufstehen, wenn seine Mutter neben ihm tierische Produkte essen würde. Bildrechte: MDR exactly In Magdeburg führt Dawid Czech das "Chapter" an, wie es bei den Aktivisten heißt. Die Gruppe hatte sich zuvor darauf geeinigt, dass nur angesprochen werden soll, wer vor den Bildschirmen stehen bleibt. Gründe, aus denen viele andere Menschen auf Fleisch verzichten, zum Beispiel wegen der negativen Auswirkungen auf Klima, Umwelt oder Gesundheit, sind bei ihnen bewusst zweitrangig. Czech und seine Mitstreiter argumentieren vor allem aus ethischen Gründen gegen die Tierhaltung – und das ziemlich konsequent.

Bis auf Familienmitglieder habe ich mit fast niemandem mehr privat zu tun, der nicht vegan ist. Dawird Czech Aktivist

"Bis auf Familienmitglieder habe ich mit fast niemandem mehr privat zu tun, der nicht vegan ist", sagt Aktivist Czech. "Ich setze mich auch nicht mit der Familie oder mit anderen Menschen an einen Tisch, wenn sie tierische Produkte konsumieren." Selbst von seiner Mutter würde er sich wegsetzen. "Alles aus Respekt gegenüber den Tieren."

Das Motto der "Militanten Veganerin" lautet: "Nicht vegan sein, ist nicht ok." Bildrechte: MDR exactly Auch "Die Militante Veganerin" hat mit Freunden und Familie gebrochen, weil sie nicht vegan leben. Konsequent nach ihrem Motto: "Nicht vegan sein, ist nicht okay". Im Internet und in den sozialen Netzwerken ist sie bekannt geworden, weil sie mit den Menschen auf der Straße auf ihre ganz eigene Weise diskutiert. Viele Teenager sind an diesem Tag nach Magdeburg gekommen, die sie von Tiktok kennen. Einige wollen nur Fotos machen. Andere wollen ernsthaft mit ihr diskutieren – und das obwohl sie Fleischesser immer wieder als Mörder und Vergewaltiger bezeichnet.

Doch warum attackiert Rafaela Raab Fleischesser immer wieder so heftig und bezeichnet sie als Mörder oder Vergewaltiger? "Ich finde es sehr wichtig, diese Worte zu verwenden, um auch die ethische Dringlichkeit hervorzurufen", sagt sie gegenüber MDR Investigativ. "Und es ist nicht im Sinne der Tiere, hier meine Sprache zu verwaschen oder meine Wortwahl zu verändern." Sie wolle den Leuten den Spiegel vorhalten. "Ich bin auch nur vegan geworden, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte und das gilt es auch, in meinen Gesprächspartnern hervorzurufen.”

Doch erreicht Raab damit ihr Ziel oder bewirkt sie damit auch genau das Gegenteil? Beim Thema Ernährung habe "der Veganer immer den moralischen Vorteil", sagt die Professorin für Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Anhalt in Bernburg, Katja Kröller. "Und ich finde, dass der Druck an der Stelle auch sehr massiv aufgebaut wird. [...] Sodass man sich als Nicht-Veganer schon beständig diesem Druck ausgesetzt sieht: Müsste ich mich nicht eigentlich mehr vegan ernähren oder müsste ich nicht mehr in diese Richtung machen? Und das erzeugt dann auch immer stärkere Gegenwehr.”

Diese Gegenwehr kann massiv werden – das musste etwa Nils Steiger bereits erleben. Er hat Anfang 2023 mit drei Freunden eine vegane Fleischerei mit Ersatzprodukten ohne tierische Inhaltsstoffe in Dresden eröffnet. Vor allem im Netz brach daraufhin ein echter Shitstorm los.