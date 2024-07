Auch bei der Mindestsicherungsquote, also dem Anteil der Bevölkerung, der auf finanzielle Hilfen des Staates angewiesen ist, haben sich die Unterschiede zwischen Ost und West etwas abgebaut. Es existiert jedoch noch ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Und in Großstädten ist die Mindestsicherungsquote fast doppelt so hoch wie in ländlichen Regionen und kleineren Städten.

Auch die Unterschiede im bereinigten "Gender Pay Gap", der im Osten Deutschlands schon länger geringer ausfällt als im Westen, gehen zurück, da sich die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen auch im Westen verkleinert.

Einkommen, Steuern, Abwanderung – Unterschiede zwischen Stadt und Land

Beim Vergleich von Städten und ländlichen Gebieten zeigt der Bericht – wenig überraschend – deutliche Unterschiede in der Infrastruktur. So braucht man in dünn besiedelten Regionen mit dem Pkw im Schnitt 7,2 Minuten bis zur nächsten Schule, in ostdeutschen Kreisen noch länger. In Großstädten sind es 3,1 Minuten. Auch die Fahrzeit zum Hausarzt ist auf dem Land fast doppelt so lang wie in der Stadt.

Auf dem Land sind dem Bericht zufolge aber auch die kommunalen Steuereinnahmen pro Einwohner deutlich geringer als in städtischen Räumen. Grund sei, dass Unternehmen in dichter besiedelten Gebieten oft wirtschaftlich leistungsfähiger seien und daher auch ein höhere Steuern zahlen würden.