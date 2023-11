Während die letzten Punkte von Expertinnen und Experten übereinstimmend als populistischer Aktionismus der Marke "harte Hand" gewertet werden, liefert die GEAS das, was Länder und Kommunen wollen. Zumindest zum Teil. Wird die EU-Asylreform wie derzeit geplant verabschiedet, werden die Asylverfahren von Flüchtlingen, die keine große Aussicht auf einen Bleibestatus haben, bereits an der Grenze verhandelt. Viele werden, wenn sich die EU-Partnerinnen und -partner daran halten, gar nicht in Deutschland ankommen.

Migrationsabkommen statt Obergrenze

Moldau und Georgien will die Ampel jetzt zu sicheren Herkunftsländern erklären. Damit allein dürfte es nicht getan sein, weitere sollen folgen. Der Grund: Wenn Flüchtlinge in Deutschland keinen Asylstatus bekommen, können sie in vielen Fällen nicht abgeschoben werden, weil ihre Heimatländer sie nicht zurücknehmen. Es braucht also ebenjene Migrationsabkommen, die die Bundesregierung derzeit anstrebt.

Die Union fordert, die nordafrikanischen Maghreb-Staaten auch zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Auslandsreise der Innenministerin nach Marokko lässt darauf schließen, dass sich in der Ampel hier auch etwas bewegt. Die Länderchefinnen und -chefs sehen die Bemühungen der Bundesregierung und befinden sie für gut. Sie wissen, dass es nicht anders geht. Auch eine Obergrenze, wie die unionsgeführten Länder und Unions-Fraktion sie fordern, würde nichts daran ändern, dass Flüchtlinge ohne Aufenthaltsrecht nicht abgeschoben werden können.

Sachleistungen statt Geldleistungen