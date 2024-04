Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich zwei Tage lang mit dem neuen Wahlrecht . Dabei ist der Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel ein Schwerpunkt . Es geht um die Frage, inwieweit eine Partei über Direktmandate in den Bundestag einziehen kann, auch wenn sie weniger als die erforderlichen fünf Prozent der Stimmen erzielt hat.

Zum Auftakt der Verhandlung am Dienstag gab es scharfe Kritik von den Klägern gegen die Pläne der Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Mit der Reform der Ampel soll die Zahl der Sitze im Bundestag auf 630 gedeckelt werden. Dafür sollen Überhang- und Ausgleichsmandate wegfallen, die den Bundestag bisher immer weiter anwachsen ließen. Nach der jüngsten Bundestagswahl zählte das Parlament 736 Abgeordnete.

Wäre das neue Wahlrecht schon bei der letzten Bundestagswahl 2021 in Kraft gewesen, hätten es von 46 gewonnen Wahlkreisen in Bayern sieben der erfolgreichen Wahlkreisbewerber nicht in den Bundestag geschafft", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das führe zu Frust auch bei den Wählern.