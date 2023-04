"Wenn man sich die Leitlinien anschaut, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der etwas dagegen haben kann, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit weltweit geht", sagt Serap Güler. Die CDU-Bundestagsabgeordnete engagiert sich derzeit aus der Opposition für Frauenrechte. Aber: "Die Frage ist halt nur, inwieweit diese Leitlinien tatsächlich realistisch sind und auch mit deutschen Interessen vereinbar sind."

Aus Sicht von Güler sei das derzeit beste Beispiel Katar. "Wir haben Interesse am Gas aus Katar. Aber was die Frauenrechte im Katar betrifft es ist auch nicht so gut bestellt", sagt die Christdemokratin. "Und in dem Moment scheint es uns nicht wirklich zu interessieren."

Wenn man sich die Leitlinien anschaut, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der etwas dagegen haben kann, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit weltweit geht. Serap Güler CDU-Bundestagsabgeordnete

Werden die Frauen- und Menschenrechte in den Fokus gerückt, dann ist die Grundidee der Feministischen Außenpolitik auch nicht ganz neu: Bereits im Oktober 2000 hatten internationale Frauenorganisationen die Resolution 1325 im UN-Sicherheitsrat, dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen, einstimmig durchgesetzt.

Unter dem Motto "Frauen, Frieden und Sicherheit" ging es um den Schutz von Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten. An politischen Prozessen und in Institutionen sollten Frauen mehr beteiligt werden, ebenso bei Friedensabkommen und UN-Missionen.

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist neben der Feministischen Außenpolitik auch die Umsetzung der Resolution 1325 verankert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Resolution sind Inhalte zu finden, die auch Außenministerin Baerbock immer wieder einfordert: Jegliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit, besonders Vergewaltigung und sonstige Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisensituationen sollen strafrechtlich verfolgt werden.



Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist neben der Feministischen Außenpolitik auch die Umsetzung der Resolution 1325 verankert. Dort steht: "Wir wollen mehr Frauen in internationale Führungspositionen entsenden, den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und weiterentwickeln." Dazu gibt es Aktionspläne vom Auswärtigen Amt. Bereits seit 2013 wird darin alle vier Jahre ausführlich über die Fortschritte bei der Umsetzung der Resolution berichtet.

Wird bei den Leitlinien der Feministischen Außenpolitik also ein alter lila Hut mit neuer pinker Schleife präsentiert? MDR Investigativ wollte dazu mit Annalena Baerbock sprechen, ein Interview gibt sie nicht. Schriftlich heißt es: Die feministische Außenpolitik gehe über den von der UN -Resolution 1325 abgedeckten Bereich "Frauen, Frieden, Sicherheit" hinaus.

Im Sommer 2021 zog auch Deutschland seine Truppe überhastet aus Afghanistan ab. Es bleibt ein Beispiel außenpolitischen Versagens des westlichen Bündnisses. Seitdem hat sich die brutale Unterdrückung von Frauen und Mädchen durch die Taliban weiter verschärft. Die Islamisten verhängten im Dezember 2022 sogar ein völliges Arbeitsverbot für Frauen.