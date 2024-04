Was ist die Kindergrundsicherung? Mit der Kindergrundsicherung will die Bundesregierung Leistungen wie Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder den Kinderzuschlag in einer einzigen Leistung bündeln. Damit sollen künftig alle Familien, denen entsprechende Leistungen zustehen, diese auch vollumfänglich erhalten. Bislang ist das laut Familienministerium nur bei einem Bruchteil der Fall. Derzeit berät das Parlament dazu. Die Kindergrundsicherung soll kommendes Jahr in Kraft treten.