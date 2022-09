Vor wenigen Jahren versuchte sie mit "Aufstehen" eine politische Bewegung neben und auch gegen die Partei auf die Beine zu stellen. Im letzten Jahr rechnete sie in dem Buch "Die Selbstgerechten" mit den Funktionären der eigenen Partei ab. Ein Bestseller. Aber für ein Parteimitglied gewagt. So etwas schreibt man nach dem Austritt, oder wenn man sich dazu entschieden hat.

Das Grundproblem der Partei: Über Jahrzehnte sind grundlegende Konflikte nicht gelöst worden. Vielmehr sind sie von der PDS nach der Vereinigung mit der WASG in der Linkspartei fortgeschrieben worden. Dabei geht es um die Frage, wie die Linke mit ihrem Markenkern, dem Kampf um soziale Gerechtigkeit, umgeht. Wie erreicht sie dieses Ziel? Durch politischen Pragmatismus und Anpassung oder durch Opposition? In diesen Auseinandersetzungen spielte Sahra Wagenknecht immer eine wichtige Rolle.

In den 1990er-Jahren wollten Bartsch und Gysi durch Tolerierungen oder Regierungsbeteiligungen ihre ostdeutsche Gefolgschaft aus der Rolle der politischen Outlaws durch das schwere Erbe der SED herausholen. Wagenknecht, damals Mitglied der kommunistischen Plattform, fürchtete dagegen, in Regierungsverantwortung zu viele Kompromisse gegen die eigene Überzeugung schließen zu müssen.



Nach der Vereinigung mit der WASG fand Wagenknecht in Oskar Lafontaine als neuem Parteichef einen Mitstreiter. Er wollte, wie sie, mit den Protesten gegen Hartz IV den linken Markenkern bewahren. Ihnen stellten sich die sogenannten Reformer entgegen. Sie glaubten, als Minister in ostdeutschen Landesregierungen Hartz IV abschwächen zu können und mussten dann doch durchsetzen, wogegen sie protestiert hatten.