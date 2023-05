Schon im Juni will der Bund demnach die Genehmigungsanträge einreichen. Eine rund 50 Kilometer lange Pipeline für per Schiff importiertes LNG soll vom Hafen Mukran durch den Greifswalder Bodden nach Lubmin führen. Hier landen die nicht betriebenen deutsch-russischen Pipelines Nord Stream 1 und 2 an und treffen sich mehrere Leitungen mit großer Kapazität zur Weiterverteilung.