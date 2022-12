Deutschland setzt beim Ersatz russischen Pipeline-Gases unter anderem auf per Schiff geliefertes LNG und baut für den Import mehrere Terminals. In Wilhelmshaven wurde in der vergangenen Woche das erste Terminal eingeweiht. Sollte in Lubmin und Wilhelmshaven noch in diesem Jahr mit der Einspeisung von Gas in die Netze begonnen werden, würde dies den ohnehin bereits unwahrscheinlicher gewordenen Fall einer Gasmangellage zum Ende des Winters noch weniger wahrscheinlich werden lassen.