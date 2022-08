Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich für mehr Mitspracherecht der Bundesländer in der Energiekrise ausgesprochen. Sollte in Deutschland tatsächlich eine Gasnotlage eintreten, dürfe mit der Bundesnetzagentur nicht alleine eine Behörde über die Verteilung knappen Erdgases entscheiden. Das sagte Haseloff am Dienstag vor Medienvertretenden.