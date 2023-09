"Wir sind von einem mittelmäßig gedämmten Haus ausgegangen, ungefähr 140 Quadratmeter Wohnfläche, mit Radiatorenheizung in mittlerem europäischem Klima – also das, was in Deutschland fast überall vorherrscht", sagte Daniel Kastner von der Stiftung Warentest MDR UM 4. Die Energieeffizienz der Wärmepumpen spiele eine große Rolle. Deshalb wurden die Geräte unter den genannten Bedingungen in eine Kältekammer gestellt und dort verschiedenen Temperaturen ausgesetzt.