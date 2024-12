Eine Besserung ist nicht in Sicht. Und die Ampel-Koalitionäre verlieren sich in Debatten über die geeigneten Maßnahmen, um die Folgen des Ukraine-Krieges, der Energie- und der zunehmenden Wirtschaftskrise abzufedern.

Und dabei ist so oft auch hier die Krise allein nicht das Problem. Für den Krieg in der Ukraine ist die Bundesregierung nicht verantwortlich. Sie gerät in eine Zeit, in der sich auch strukturelle Probleme der Vorgängerregierungen auftun. Der Reformstau der Merkel-Regierung rächt sich jetzt. Die Abhängigkeit vom russischen Gas stellt die Ampel-Regierung von einem Tag auf den anderen vor ein riesiges Problem.