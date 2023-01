Abwendung von Payback Einzelhändler setzen zunehmend auf eigene Rabatt-Apps

Denn – so sagt es der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein – die Unternehmen kämen durch die Zusammenarbeit nicht ohne Weiteres an das, was sie gerne hätten: Den direkten Draht zu den Kunden und deren Daten. "Weil Payback quasi die Kundenadressen besitzt und aus rechtlichen Gründen die nicht herausgeben kann. Also kommen im Grunde die Payback-Partner nicht an die Kundendaten. Und das ist genau der Punkt: Ohne Kundendaten läuft in Zukunft im Handelsmarketing gar nichts mehr", erklärt der Experte.