Es geht um bestimmte Rentenansprüche, die zu DDR-Zeiten erworben und 1991 nicht ins bundesdeutsche System übernommen wurden. Betroffen sind zum Beispiel Zusatzrenten für ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post sowie Ansprüche von zu DDR-Zeiten geschiedene Frauen. Der Bundestags-Haushaltsausschuss hatte vorige Woche besagte 500 Millionen Euro für den Härtefallfonds freigegeben und die Bundesregierung aufgefordert, zu handeln. Darauf will Heil nun rasch eingehen.

Sören Pellmann (Linke). Bildrechte: imago images/Christian Spicker

Der Fonds ist auch für bedürftige Rentner unter jüdischen Einwanderern und Spätaussiedlern gedacht. "Dass der Bund nur 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt und nur wenige Rentner vom Härtefallfonds profitieren sollen, ist ein Schlag ins Gesicht für ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner", sagte der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann. Er forderte stattdessen einen "Ostrentenfonds, der unbürokratisch und großzügig alle Ansprüche berücksichtigt". Es gehe um rund 500.000 Menschen, die für ihre Ansprüche Beiträge gezahlt hätten.



Pellmann schlug eine Zahlung in jeweils fünfstelliger Höhe vor, für die der Bund einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag aufbringen müsste. "Das sollte es uns wert sein, um diese offene Wunde in der ostdeutschen Gesellschaft zu heilen", so der Leipziger Linken-Abgeordnete.