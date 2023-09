Finanziert werden soll das Ganze dem SPD-Vorschlag zufolge über den Wirtschaftsstabilierungsfonds. Doch dann gibt es da noch Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister lehnt einen Industriestrompreis ab. Bei seiner Bürger-Dialog-Reise durchs Land bekräftigte er diesen Standpunkt in Burg im Jerichower Land auch noch einmal. Seine Kritikpunkte laufen unter dem Stichwort Fairness. Wenn der Strompreis für einzelne große Betriebe gedeckelt werde, müsste das an anderer Stelle gegenfinanziert werden. Er befürchtet, dass die Bürger und mittelständischen Betriebe dafür aufkommen müssten. Über allem steht dabei nämlich das Wort Schulden. Und die gilt es so niedrig wie möglich zu halten, so Lindner.