Ein Insolvenzverwalter verdient an dem, was vom insolventen Unternehmen übrigbleibt. Das können bis zu 40 Prozent der Insolvenzmasse sein. Eine Zugangsbeschränkung zu dem Beruf gibt es nicht. Formal könne jeder Insolvenzverwalter werden, sagt Hans Haarmeyer vom Deutschen Institut für angewandtes Insolvenzrecht.



"In dem Moment, wo ein Gericht sie bestellt, sind sie Insolvenzverwalter." Anders als in anderen Ländern müsse dafür kein bestimmtes Studium nachgewiesen werden, keine bestimmten Qualifikationen. "Wir haben einen sehr einfachen Zugang zu diesem Amt, was dazu führt, dass man sagt: Die Schleimspuren in den Insolvenzgerichten haben sich tief auf den Fluren eingerichtet."