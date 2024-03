Was in Magdeburg Neuland ist, kennt Gordon Fritsch aus eigener Praxis. Er bildet Mikrotechnologen für ein großes Halbleiterunternehmen in Dresden aus und weiß, dass seine Azubis in Zukunft dringend benötigt werden. "Ich finde es gut, wenn sich noch mehr Halbleiterfirmen im Osten Deutschlands ansiedeln", sagt Fritsch. Mikrotechnologen sind oft die Retter in vollautomatisierten Fertigungsanlagen, wie sie in der Halbleiterindustrie vorzufinden sind. Kommt es bei den komplexen Produktionsprozessen zu Störungen, müssen sie schnelle Lösungen finden. Fritsch bezeichnet sie mit einem Lächeln als Problemlöser.

Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg

Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei Solche "Problemlöser" werden von allen gesucht, egal ob in Dresden, Magdeburg oder Meiningen. Deshalb sind sich die Vertreter der verschiedenen Firmen auch einig, unternehmensübergreifend den Ausbildungsbereich zu stärken – wie Anika Bolle von der Firma Nanoplus Nanosystems and Technologies GmbH. Das mittelständische Unternehmen aus Meiningen und Würzburg produziert Halbleiter, wie Intel, aber im kleineren Stil. Die Arbeitsschritte sind identisch und Anika Bolle hofft, dass die Betriebe bei der Ausbildung in einen Austausch treten könnten, so dass Intel-Azubis in Meiningen Erfahrungen sammeln können und Nanoplus-Azubis im Gegenzug in Magdeburg.

Netzwerk fördert neue Geschäftspartnerschaften