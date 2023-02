Das Statistikamt hat nach eigenen Angaben die Zusammensetzung des Warenkorbs verändert, der zur Ermittlung der Inflation herangezogen wird. Als neues Basisjahr gilt 2020. Darum verlieren Dienstleistungen, Pauschalreisen und Kultur an Gewicht. Dagegen gewinnen Waren und Energie an Bedeutung. Die neu berechneten Daten und die endgültigen Ergebnisse für Januar sollen am 22. Februar veröffentlicht werden. Im Dezember hatte die Teuerung bei 8,6 Prozent gelegen.