Die hohe Inflation hat die tarifvertraglich vereinbarten Reallöhne in Deutschland so stark wie nie schrumpfen lassen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang um 4,7 Prozent. Der Leiter des zuständigen Tarifarchivs, Thorsten Schulten, sagte, das sei "ein in der Bundesrepublik historisch hoher Wert".

Die tarifvertraglich vereinbarten Löhne stiegen 2022 dem Institut zufolge zwar im Schnitt um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Verbraucherpreise seien aber mit voraussichtlich 7,8 Prozent viel stärker gestiegen. Schulten betonte, die Tarifpolitik könne auf eine solche Entwicklung "immer nur mit einer gewissen Zeitverzögerung reagieren". 2022 habe es in vielen Branchen gar keine Tarifverhandlungen gegeben, weil dort noch Tarifverträge wirksam seien. Andere vereinbarte Tariferhöhungen und Inflationsprämien würden erst ab 2023 wirksam. Folge sei "ein in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bislang einzigartiger Reallohnverlust".



Schulten wies allerdings darauf hin, dass in mehreren Niedriglohnbranchen wie dem Bäckereihandwerk, dem Gastgewerbe, der Gebäudereinigung oder dem Bewachungsgewerbe die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde gewirkt habe. Hier habe man Reallöhne sichern können. Nach Ansicht von Schulten "steht die Tarifpolitik 2023 in erster Linie vor der Aufgabe, weitere Kaufkraftverluste der Beschäftigten möglichst zu vermeiden".