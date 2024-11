Im Fall des Instrumentenbauers hat laut Binder hat auch die Weitsicht des Unternehmens bestimmte Entscheidungen erleichtert: " Warwick hat schon lange darüber nachgedacht, dass es in diese Richtung gehen will, und hat bei allen Neuinstallationen immer darauf geachtet, dass sie schon niedertemperaturfähig sind." So seien die Wärmepumpen hier viel leichter einzubauen.

Zugleich verweist Binder auch auf die Verantwortung der Unternehmen. Oft werde in Industriebetrieben argumentiert, eine Investition müsse sich in fünf Jahren rechnen. "Mit diesem Amortisationsgedanken wird es sehr schwierig", sagt der Energieexperte. Langfristig würden sich die Investitionen aber durchaus rechnen. Davon ist auch Hans-Peter Wilfer überzeugt. "Wir denken in Lebenszyklen", betont er. "Wir müssen gucken, was ist in 20 Jahren? Was ist in 30 Jahren?"



Wenn die derzeitigen Pläne fertig umgesetzt seien, könne Warwick 64 Prozent seines Strombedarfs aus eigener Produktion abdecken, verweist Wilfer auf entsprechende Berechnungen. Ein hohes Maß an Energieunabhängigkeit also. Sohn Nicolas Wilfer freut sich über die Weichen, die sein Vater bereits gestellt hat – und verfolgt selbst aufmerksam, wie sich die Technologien für erneuerbare Energien weiterentwickeln.