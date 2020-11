Schokolade hacken, in eine hitzebeständige Schüssel geben, auf einen Topf mit simmerndem Wasser setzen und behutsam schmelzen. Vom Wasserbad nehmen.

Inzwischen die Sahne steif schlagen. Dann die flüssige Schokolade in dünnem Strahl zugießen und mit einem Schneebesen zu einer marmorierten Mischung rühren.

Den Lebkuchen in kleine Stücke brechen und locker unter die Schokocreme heben. In kleine Gläser oder etwas größere Mokkatassen füllen, mit je 1 TL Eierlikör beträufeln und genießen.

