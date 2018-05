Um ein Auto aus einem kurzfristig eingerichteten Halteverbot abzuschleppen, muss eine Frist von mindestens drei vollen Tagen eingehalten werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden (Aktenzeichen BVerwG 3 C 25.16). Der Entscheidung zufolge muss ein Autobesitzer nur dann die Abschleppkosten tragen, wenn die Halteverbotsschilder mindestens drei volle Kalendertage im Voraus aufgestellt worden sind. Das Fahrzeug kann demzufolge frühestens am vierten Tag nach dem Aufstellen auf Kosten des Autobesitzers abgeschleppt werden.