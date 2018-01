Urteile der Woche Fristlose Kündigung bei heimlicher Sprachaufnahme

Wiegald Wiesmann hat seinen alten Wagen auf dem Seitenstreifen einer Straße abgestellt. Zwar ist der Pkw noch angemeldet, aber von Amts stillgelegt worden. Die Polizei entfernt deshalb die Dienstsiegel von den Nummernschildern. Zugleich bringt sie einen Aufkleber an mit der Aufforderung, es aus dem öffentlichen Straßenraum zu entfernen. Da dies nicht passiert, lässt die Stadt das Fahrzeug abschleppen und verlangt vom Halter 175 Euro. Die Klage am Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen ging für den Halter gut aus: "Das sofortige Abschleppen ist nur in Ausnahmefällen bei außergewöhnlicher Dringlichkeit zulässig. Zum Beispiel dann, wenn das Fahrzeug verkehrsbehindernd abgestellt worden ist. Das alleinige Anbringen eines Aufklebers mit der Aufforderung zur Beseitigung ist jedenfalls nicht ausreichend. Für die Stadt wäre es möglich und zumutbar gewesen, den verantwortlichen Halter zu ermitteln. Dann hätte er mit einer Ordnungsverfügung aufgefordert werden können, sein Fahrzeug zu entfernen."

Auch freigestellte Mitarbeiter dürfen noch an Betriebsfeiern teilnehmen. Bildrechte: dpa

Jens Jennicke war lange Zeit in leitender Position in einem Unternehmen beschäftigt. Am Ende des Jahres vereinbaren er und sein Arbeitgeber, dass er ab Jahresbeginn freigestellt wird. Und zwar so lange, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist – mit dem Renteneintritt. Nun geht es um den alljährlichen Betriebsausflug. Der neue Vorstandsvorsitzende lässt dem Mitarbeiter mitteilen, dass seine Teilnahme am Betriebsausflug nicht erwünscht sei. Doch der Mitarbeiter sieht das nicht ein und er klagt auch bei allen anderen künftig stattfindenden betrieblichen Veranstaltungen bis zur Rente dabei sein zu können. Mit Erfolg. Die Richter am Amtsgericht Köln entschieden zu seinen Gunsten.



"Der Arbeitgeber benötigt einen Sachgrund, wenn er einzelne Arbeitnehmer von der Teilnahme an derartigen Veranstaltungen ausschließen will. Dies ist etwa dann der Fall, wenn sich der Betreffende in der Vergangenheit bei solchen Veranstaltungen störend verhalten hat. Dies war hier aber nicht der Fall. Eine einvernehmliche Freistellung reicht als Sachgrund nicht aus. Denn bis zum Ende der Freistellung ist der Mann noch im Unternehmen beschäftigt."