Pauschalurlauber bekommen Rückflug auf eigene Faust erstattet

Bundesgerichtshof (Az. X ZR 96/17)

Nicht immer geht alles glatt bei den Urlaubsflügen. Bildrechte: IMAGO Familie Palmenwind ist in diesem Jahr im Urlaub in der Türkei. Mit dem Hinflug ist alles in Ordnung, zurück nach Frankfurt gibt es allerdings Probleme. Denn der Heimflug verzögert sich um mehr als zweieinhalb Stunden. Das Flugzeug darf wegen des Nachtflugverbotes nun auch nicht mehr in Frankfurt landen. Geplant ist deshalb ein Flug nach Köln und eine anschließende Busfahrt nach Frankfurt. Das will die Familie nicht mitmachen. Sie bucht kurzerhand eigenmächtig einen Ersatzflug, der noch rechtzeitig in der Heimatstadt landen darf. Die Kosten dafür will sie vom Veranstalter der Pauschalreise zurück. Der Bundesgerichtshof entschied hier wie folgt:

"Grundsätzlich sind Pauschaltouristen in einem solchen Fall verpflichtet, den Veranstalter zu kontaktieren. Ihm muss zunächst eine Frist gesetzt werden, damit er das Problem lösen kann. Den Klägern kommt hier aber zugute, dass sie darauf nicht ordnungsgemäß hingewiesen wurden. Die Information dazu fand sich nur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie muss aber in der Reisebestätigung stehen."

Nun geht der Fall zurück zur Vorinstanz. Die Familie kann sich Hoffnungen machen, die Kosten des Ersatzfluges erstattet zu bekommen.

Oberverwaltungsgericht Münster ( AZ: 13 A 2289/16 )

Sammelboxen für Arztrezepte sind nur in entlegenen Orten erlaubt. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid Apothekerin Anna Ansbach will es den Bewohnern ihres Stadtteils besonders einfach machen. Sie stellt eine Art Sammelbox in den Eingangsbereich des nahe gelegenen Supermarktes. Darauf steht die Adresse ihrer Apotheke und ein recht bequemes Angebot für die Kunden. Sie müssten einfach nur ihre Arztrezepte in die Sammelbox einwerfen. Innerhalb kurzer Zeit würden ihnen dann die verschreibungspflichtigen Medikamente nach Hause geliefert oder geschickt. Doch die Stadt untersagt dieses Vorgehen. Dagegen klagt die Apothekerin. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied:

"Die Sammelbox entspricht nicht den apothekenrechtlichen Vorschriften. Demnach wird zwischen der Abgabe von Arzneimitteln an Kunden in Präsenzapotheken und dem Versand von Arzneimitteln unterschieden. Weitere Abgabemöglichkeiten sieht der Gesetzgeber nicht vor. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn die Rezeptsammlung zur Versorgung eines abgelegenen Ortsteils erforderlich wäre. Das ist hier aber nicht der Fall."

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache wurde eine Revision zugelassen.

Oberlandesgericht Nürnberg (Az. 4 U 1386/17)

Wer einen Unfall selbst verschuldet, sollte nicht mit Schadenersatz rechnen. Bildrechte: IMAGO Sieglinde Siegesbach parkt mit ihrem Pick-up am Rande einer vierspurigen Fahrbahn. In deren Mitte befindet sich ein Grünstreifen und genau dort will die Frau ein zwei Meter hohes Plakat anbringen. Sie lädt das Plakat ab - geht aber nicht zur 15 Meter entfernten Ampel. Stattdessen betritt sie gleich die Fahrbahn und übersieht wegen des Plakats einen heranrasenden Autofahrer. Der stößt mit ihr zusammen und verletzt sie schwer. Die Krankenkasse verlangt nun vor Gericht vom Autofahrer Schadenersatz für die Krankenbehandlungen und für künftige Schäden. Sie geht dabei von einer Haftungsquote zur Hälfte aus. Das zuständige Landgericht sieht nur die Mitschuld von einem Drittel. Beide Seiten gehen Berufung. Das Oberlandesgericht Nürnberg entschied noch anders:

"Die Frau muss hier ganz allein haften. Der Autofahrer konnte nicht damit rechnen, dass jemand mit einer mannshohen Plakatwand nicht den 15 Meter entfernten ampelgeregelten Fußgängerüberweg nimmt, sondern vielmehr versucht, gleich die vier Fahrbahnen zu dem bewachsenen Trennstreifen zu überqueren."

Es gibt also keinen Schadenersatz für den selbst verschuldeten Unfall.