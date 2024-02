Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Überblick Demo, Protest und Blockade: Was in Sachsen-Anhalt erlaubt ist

07. Februar 2024, 19:01 Uhr

Allein im Januar haben Zehntausende Menschen in Sachsen-Anhalt an mindestens einer Demo teilgenommen – ob für die Interessen der Landwirte, mehr Klimaschutz oder gegen Rechtsextremismus. Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Das heißt aber nicht, dass auf einer Demo alles erlaubt ist: Ein Überblick der Gesetze in Sachsen-Anhalt – die ähnlich auch in Sachsen und Thüringen gelten.