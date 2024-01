Nach der Straßenblockade der "Letzten Generation" am Montag in Halle, bei der der Grünen-Politiker Sebastian Striegel und ein Journalist angefahren wurden, ermittelt nun der Staatsschutz. Das hat eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mitgeteilt. Man müsse Zeugen befragen, was nicht ganz einfach sei. Klar sei aber, dass der Autofahrer, der bei der Protestaktion mehrere Personen angefahren habe, nicht aus Sachsen-Anhalt stamme.