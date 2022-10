Der Versorger Köthen Energie bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, er habe an rund 40 Stellen in der Stadt entsprechende Armaturen an den Gasleitungen angebracht. Diese könnten geschlossen werden, um so den Gasfluss gezielt zu steuern. Damit könne die Gasversorgung an wichtigen Punkten wie etwa dem Krankenhaus gewährleistet werden.