In Sandersdorf-Brehna findet am Sonntag die erste Sachsen-Anhalt-Meisterschaft im "Mensch ärgere Dich nicht" statt. Wie der Veranstalter Thomas Fischer MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, werden rund 240 Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus den Nachbarbundesländern Sachsen und Thüringen erwartet. Es sei geplant, vier Vorrunden zu spielen, die besten 16 würden dann in den Finalrunden um den ersten Platz kämpfen.