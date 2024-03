Sandersdorf-Brehna "Mensch ärgere Dich nicht": Meisterschaft in Sachsen-Anhalt

09. März 2024, 17:09 Uhr

In Sachsen-Anhalt hat erstmals die Meisterschaft im "Mensch ärgere Dich nicht" stattgefunden. In Sandersdorf-Brehna haben am Sonntag 240 Spielerinnen und Spieler um den Landesmeister-Titel gewürfelt. Dabei haben nach vier Vorrunden die 16 besten Spieler um den ersten Platz gekämpft.