Unfall 52-Jähriger stirbt beim Baden im Waldbad Dessau

Ein 52-Jähriger hat am Mittwochabend im Dessauer Waldbad Abkühlung gesucht und ist nicht aus dem Wasser zurückgekehrt. Sein Verschwinden war aufgefallen, weil seine Sachen noch am Ufer lagen. Eine Suche durch Feuerwehr und Wasserwacht schloss sich an. Sie fanden die Vermissten schließlich leblos in der Nähe des Strandes.