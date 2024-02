Bitterfeld-Wolfens wiedergewähltes Stadtoberhaupt Armin Schenk (CDU) kann seine zweite Amtszeit noch nicht offiziell antreten. Die geplante Vereidigung während der Stadtratssitzung am Dienstag wurde von der Tagesordnung genommen. Hintergrund ist nach Angaben der Stadtratsvorsitzenden Dagmar Zoschke (Linke) eine Klage vor dem Verwaltungsgericht in Halle. Diese war am Wochenende publik geworden. Mit der Klage versucht die AfD das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl vom Oktober anzufechten.