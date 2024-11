Ein kurzer Blick zurück: Der Stadtrat von Dessau-Roßlau hatte sich mehrheitlich für die Buga ausgesprochen. Doch eine Bürgerinitiative sammelte dagegen mehr als 3.000 Protestunterschriften und setzte damit den Bürgerentscheid am Sonntag durch. Deshalb geht es nur um die Frage, ob der Buga-Stadtratsbeschluss wieder aufgehoben werden soll. In dem Fall wäre ein Ja sozusagen ein Nein zur Bundesgartenschau, sagt Rathauschef Reck.

Reck verweist auf die immense Arbeit, die in den Buga-Vorbereitungen steckt: Reisen, Planungen, Sitzungen. Auch finanziell sei man schon in Vorleistung gegangen. Er stellt einen etwas schrägen Vergleich an: "Man kann nicht mit seiner Braut vor den Altar treten und dann sagen, du bist jetzt zu dick. Komm mal in einem halben Jahr wieder, wenn du zehn Kilo abgenommen hast. Dann ist die Braut höchstwahrscheinlich auch weg."