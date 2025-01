Das neue Wittenberger Gymnasium Leucorea trägt seinen Namen erst seit wenigen Wochen. Am Donnerstag gab es in der Phönix Theaterwelt eine Feier mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Der Kreistag von Wittenberg hatte sich am 18. November am Montagabend auf einen Namen für das neue XXL-Gymnasium geeinigt. Der Namen verdeutliche eine Verbindung vieler Einzelpersonen und Themen, die in der Leucorea schon vor 500 Jahren in Wittenberg gewirkt haben, heißt es zur Begründung. Die Leucorea war damals die deutsche Universität mit den höchsten Immatrikulationszahlen und den meisten europäischen Studierenden.