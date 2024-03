In der Lutherstadt Wittenberg hat ein Mann das Luther-Denkmal auf dem Marktplatz beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Unbekannte am Dienstagvormittag auf die Figur geklettert und schlug mit einem Gegenstand auf das Denkmal ein. Dabei sei die Figur an der Rückseite beschädigt worden.