In Lutherstadt Wittenberg und umliegenden Orten sollen die Menschen Trinkwasser ab sofort abkochen. Das teilten die Wittenberger Stadtwerke in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Landkreis Wittenberg mit. Eine Verunreinigung des Trinkwassers könne nicht mehr ausgeschlossen werden, hieß es. Zur Notversorgung der Bevölkerung seien Trinkwassertanker im Einsatz.

Die Stadtwerke riefen am Donnerstag erneut zu einem sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf. "Es besteht die realistische Chance, dass der Trinkwasserbehälter am Galluner Berg in den nächsten Stunden leer sein wird." Industrieunternehmen seien aus diesem Grund bereits heruntergefahren worden.