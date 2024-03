Wittenberg: Trinkwasser soll abgekocht werden

Grund für das Abkochgebot ist eine Havarie an der Trinkwasserhauptleitung Richtung Wittenberg. Laut Landrat Tylsch wird derzeit daran gearbeitet, die Wasserversorgung überhaupt erst einmal wieder sicherzustellen. Dafür würden zwei parallele Interimsleitungen geschaffen, die in der Nacht gegen 22 Uhr in Funktion gehen sollen, um dann den Vorratsbehälter wieder füllen zu können, erklärte Alexander Ruhland, Geschäftsführer der Trinkwasserversorgung Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT.