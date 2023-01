Untersuchungshaft Mutmaßliche Raubüberfälle: Polizei in Halle nimmt Jugendliche fest

In Halle kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Raubüberfällen. Jugendkriminalität ist derzeit ein Problem in der Stadt. Nachdem die Polizei bereits mutmaßliche Täter ermitteln konnte, wurden nun erneut zwei Männer festgenommen.