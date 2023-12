Denn der Altar, der am 3. Juli 2022 mit der bildlichen Erweiterung durch den zeitgenössischen Künstler Michael Triegel eingeweiht worden war, wurde bereits am 5. Dezember desselben Jahres wieder eingepackt und auf die Reise geschickt, ins Diözesanmuseum Paderborn sowie in den Marmorsaal des Stiftes Klosterneuburg bei Wien.