Egal ob in Stendal, Halle, Magdeburg: Immer wieder kam es den Berichten nach auf CSDs zu Körperverletzung, Pöbeleien, Zeigen des Hitlergrußes. Auch queere Symbole werden immer wieder attackiert. In Naumburg war erst wenige Wochen vor dem CSD in Weißenfels eine Regenbogentreppe an einer Schule mit der Reichskriegsflagge übermalt worden.