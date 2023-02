Im Januar protestierten die Naumburger gegen die Schließung ihres Bades. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Das einzige Schwimmbad in Naumburg hat einen Sanierungsrückstau von ca. 15 Millionen Euro, wie Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) erklärte. Lange war man von 7,5 Millionen Euro ausgegangen, doch die Zahl stamme aus dem Jahr 2019. Dazu gäbe es noch einen dringlicheren Kostenfaktor: "Oberste Dringlichkeit hat das Thema Betriebskosten. Diese müssen wir finanzieren, damit wir das Bad über den 31. März offen halten können", so Armin Müller. Es gehe um 1,5 Millionen Euro, die von Stadt und Kurbetriebsgesellschaft übernommen werden müssten. Doch auch dort ist das Geld sehr knapp.



Mitte Februar hatte es im Wirtschaftsministerium in Magdeburg zum Sport- und Freizeitbad Bulabana eine Krisensitzung gegeben. Laut Naumburgs Oberbürgermeister soll eine Machbarkeitsstudie für einen möglichen Weiterbetrieb in Auftrag gegeben werden. Der Chef der Betreibergesellschaft, Detlef Apel, sagte, man erkenne zwar den Willen zu helfen, habe aber rechtliche Rahmenbedingungen, die diese Hilfe nicht sofort ermöglichten. Er sagte, das Bulabana müsse schließen.