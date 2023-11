Das Sport- und Freizeitbad "Bulabana" in Naumburg (Burgenlandkreis) ist für drei Jahre gerettet. Das hat Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Demnach hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen, bis 2026 jährlich 1,5 Millionen Euro an die Betreibergesellschaft aus dem städtischen Haushalt zu zahlen. Bereits im April 2023 half die Stadt mit 900.000 Euro.