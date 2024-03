Der Sekundarschullehrerverband Sachsen-Anhalt sagte, unterm Strich sei die Beschulung der 75 Flüchtlingskinder nur ein Anfang oder vielmehr der "Tropfen auf den heißen Stein". Das belegt auch eine MDR-Umfrage unter den Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt. Mindestens die Hälfte der befragten Einrichtungen gab an, dringlichen Bedarf an solchen Sprachkursen zu haben. Erst mit Deutschkenntnissen werde es möglich, die Kinder in den normalen Schulbetrieb zu integrieren, hieß es.