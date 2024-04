In Naumburg ist ein knapp zwei Jahre altes Kind von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war das Kind am frühen Donnerstagabend in der Naumburger Innenstadt plötzlich auf die Straße gelaufen. Eine Autofahrerin habe nicht mehr ausweichen können und das Kind mit ihrem Wagen erfasst. Es sei schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Halle gebracht worden.