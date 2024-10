Staatsschutz ermittelt Neue Stolpersteine für Zeitz: Tausende Euro Spenden nach Diebstahl

11. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Nachdem in Zeitz alle Stolpersteine gestohlen wurden, sammelt der Burgenlandkreis Spenden, um die zehn Gedenktafeln zu ersetzen. In wenigen Tagen sind fast 18.000 Euro zusammengekommen. Der Diebstahl, der am Morgen des 7. Oktobers bemerkt wurde, dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel, löste in Sachsen-Anhalt Entsetzen aus. Weil der Diebstahl einen antisemitischen Hintergrund haben könnte, ermittelt der Staatsschutz.