Es ist nicht das erste Mal, dass Stolpersteine gestohlen wurden. In der Regel seien es Diebstähle von einzelnen Stolpersteinen, sagte der Künstler und Initiator Gunter Demnig. Weltweit seien in 32 Ländern bisher rund 112.000 Stolpersteine verlegt worden. Gestohlen wurden laut Demnig etwa 900.

Für Demnig ist im jetzigen Fall der zeitliche Zusammenhang zum Gedenken an das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober eindeutig. Die gestohlenen Stolpersteine sollen nun schnellstmöglich ersetzt und neu verlegt werden, so Demnig.