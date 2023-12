Für die Reparatur musste nach Angaben der Stadt eine der beiden geradeaus führenden Fahrspuren stadteinwärts sowie die beiden Linksabbiegerspuren in Richtung Äußere Hordorfer Straße gesperrt werden. Damit ist nur eine Fahrspur in Richtung Wasserturm frei. Wer in Richtung Hermes-Gelände möchte, soll am Wasserturm Nord wenden, hieß es.