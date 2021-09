Was passiert im menschlichen Gehirn? Und wie können Computer das erkennen? Daran forschen Experten. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de

Selbst auf dem Raumschiff Enterprise war es ein lebendiges Wesen, das erkennen konnte, was andere im Schilde führten: Counselor Deanna Troi hatte die Gabe, die Emotionen von Menschen und Aliens wahrzunehmen.



In der Realität arbeiten Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt daran, dass auch Computer erkennen und interpretieren, was im Gehirn passiert. Positiven Nutzen haben solche Mensch-Computer-Schnittstellen derzeit vor allem in der Medizin. Patienten, die sich wegen einer neurologischen Erkrankungen nicht mehr äußern können, können mit Hilfe einer solchen Technologie wieder selbständig kommunizieren. "Die haben eine EEG-Kappe auf, dann muss man die Gehirn-Computer-Schnittstelle trainieren und dann können wir unterschiedliche Signale auslesen und zur Steuerung nutzen", sagt Professorin Andrea Kübler von der Universität Würzburg.



So können die Patienten Cursor auf einem Bildschirm bewegen und sich entsprechend mitteilen. Diese Technologie wird auch in der Reha eingesetzt, um das Gehirn gezielt zu trainieren und bestimmte Funktionen wiederherzustellen, sagt Kübler.